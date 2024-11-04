Киран Калкин до сих пор не посмотрел финал «Наследников»

Звезда «Наследников» Киран Калкин рассказал, что до сих пор не посмотрел финальный эпизод шоу.

«Я был в Польше на съемках фильма, когда в эфир выходили последние три серии, и я не мог войти в свой аккаунт на Max. Поэтому моя жена зашла в инстаграм* и сказала: „Эй, есть кто‑нибудь, кто может дать свой логин, чтобы Киран мог посмотреть последние пару эпизодов?“

И люди согласились! Все просто давали свою электронную почту, пароль и прочее. Я смог посмотреть восьмую и девятую серии, но перед последней мне пришлось переехать в другой отель, где не было смарт-телевизора, поэтому я просто не смог посмотреть ее тогда», — сказал исполнитель роли Романа Роя.

Затем Калкин поехал домой и устроил себе отпуск, после которого он уже упустил момент, когда надо было смотреть финал, и задумался, а имеет ли это теперь смысл. С тех пор актер и его жена планируют пересмотреть весь сериал с самого начала, но пока еще не приступили к этому.

Ранее Джереми Стронг рассказал, что работа над сериалом испортила ему настроение и что, несмотря на то что он скучает по шоу, он не хотел бы возвращаться в него, если бы когда‑нибудь представилась такая возможность.