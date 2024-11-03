Опрос: жители Москвы считают, что Трамп победит на выборах в США

Большинство жителей Москвы уверены в победе Дональда Трампа на выборах президента США. Однако некоторые районы города склонились в сторону Камалы Харрис, следует из опроса сети районных сообществ М125 и издания «Московские новости».

По их данным, 71% москвичей считают, что победа на американских выборах ожидает экс-президента США и кандидата от республиканцев Трампа. Так, в его пользу высказались жители районов Куркино, Бутово, Тимирязевского, Пресненского, Арбата и Якиманки. «Дональд Трамп — он бизнесмен и понимает, что лучше с Россией вести диалог», — сказал один из жителей Бутырского района.

Вице-президент США и кандидатка от демократов Харрис набрала 21% и стала лидером в Хамовниках, Тверском, Басманном и Котловке. Там считают, что шансов на победу больше у нее.

Житель Красносельского района посчитал, что следующим президентом США станет Харрис »«по причине фальсификаций», а после этого в стране начнется «гражданская война». «На стороне Трампа воины, а на стороне Харрис — трансгендеры и другие извращенцы. Пожелаем Камале удачи», — сказал он.