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Опрос: жители Москвы считают, что Трамп победит на выборах в США

Сегодня в 20:40
Фото: Alex Wong/Getty Images

Большинство жителей Москвы уверены в победе Дональда Трампа на выборах президента США. Однако некоторые районы города склонились в сторону Камалы Харрис, следует из опроса сети районных сообществ М125 и издания «Московские новости».

По их данным, 71% москвичей считают, что победа на американских выборах ожидает экс-президента США и кандидата от республиканцев Трампа. Так, в его пользу высказались жители районов Куркино, Бутово, Тимирязевского, Пресненского, Арбата и Якиманки. «Дональд Трамп — он бизнесмен и понимает, что лучше с Россией вести диалог», — сказал один из жителей Бутырского района.

Вице-президент США и кандидатка от демократов Харрис набрала 21% и стала лидером в Хамовниках, Тверском, Басманном и Котловке. Там считают, что шансов на победу больше у нее.

Житель Красносельского района посчитал, что следующим президентом США станет Харрис »«по причине фальсификаций», а после этого в стране начнется «гражданская война». «На стороне Трампа воины, а на стороне Харрис — трансгендеры и другие извращенцы. Пожелаем Камале удачи», — сказал он.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, хотя на данный момент уже идет досрочное голосование, в котором приняли участие треть избирателей. Согласно опросам, Харрис и Трамп идут практически вровень, поэтому у них идет активная борьба за колеблющиеся штаты.

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