МИД РФ переименовал департамент сотрудничества с Европой в департамент проблем

Однако заниматься департамент будет все тем же — вопросами международных европейских организаций, включая ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз и НАТО. Возглавил департамент Владислав Масленников, который возглавлял ДОС с 18 октября, а ранее был послом в Черногории.