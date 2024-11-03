МИД РФ переименовал департамент сотрудничества с Европой в департамент проблем

Министерство иностранных дел РФ сменило название департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС). Теперь он называется департаментом европейских проблем (ДЕП), обратил внимание «Коммерсант».
Однако заниматься департамент будет все тем же — вопросами международных европейских организаций, включая ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз и НАТО. Возглавил департамент Владислав Масленников, который возглавлял ДОС с 18 октября, а ранее был послом в Черногории.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова в разговоре с РБК связала переименование ДОС с «изменением геополитических реалий и необходимостью адаптации под них деятельности МИДа», а также «с очевидной деградацией структур многостороннего сотрудничества в Европе».
В конце 2023 года глава МИД Сергей Лавров говорил о «полной деградации всего того, что было создано в ОБСЕ». В этом году РФ приостановила свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ из‑за «дискриминационных подходов, двойных стандартов и тотальной русофобии».
Комитет министров Совета Европы исключил РФ из состава организации спустя 26 лет работы в ней в марте 2022-го. К июлю того же года страна прекратила участие в частичных и расширенных частичных соглашениях организации.