3344 иностранца с начала года получили гражданство РФ за участие в спецоперации

С начала 2024 года 3344 иностранных гражданина, участвующих в военной спецоперации на территории Украины, получили гражданство РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк рассказала об иностранном участнике спецоперации, которому за службу в ВС РФ и участие в боевых действиях грозил риск выдворения в свою страну и уголовное наказание. Мужчина написал заявление о приеме в гражданство РФ, после чего был наложен запрет на его выдворение и применение мер принуждения.