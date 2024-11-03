3344 иностранца с начала года получили гражданство РФ за участие в спецоперации

С начала 2024 года 3344 иностранных гражданина, участвующих в военной спецоперации на территории Украины, получили гражданство РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Волк рассказала об иностранном участнике спецоперации, которому за службу в ВС РФ и участие в боевых действиях грозил риск выдворения в свою страну и уголовное наказание. Мужчина написал заявление о приеме в гражданство РФ, после чего был наложен запрет на его выдворение и применение мер принуждения.
4 января Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, и членов их семей. Глава Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отмечал, что документ решит проблему выдачи ветеранов военной операции на Украине в другие государства, где их бы ждало наказание за наемничество.
В августе Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные ценности и недовольным «деструктивными неолиберальными идеологическими установками». В перечень стран, чья политика «противоречит традиционным российским духовно-нравственным ценностям», вошли США, Великобритания, Германия, Италия, Финляндия, Япония и Корея — всего 47 государств.