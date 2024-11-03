Короля и королеву Испании забросали грязью в Валенсии, сильно пострадавшей от наводнения

Короля Испании Филиппа и королеву Летисию забросали грязью в пригороде Валенсии Пайпорте, особенно сильно пострадавшего в результате наводнения. В их адрес недовольные горожане выкрикивали «Убийцы», сообщает Reuters.

Королевская чета и премьер-министр Испании Педро Санчес прибыли в регион через четыре дня после катастрофы. Местные жители были недовольны тем, что предупреждение с призывом не выходить из домов они получили после того, как вода начала прибывать, и спрашивали, почему король и королева не приехали раньше.

Охранники прикрывали Филиппа, Летисию и Санчеса зонтиками от летящих комков грязи. Протестующие призывали к отставке Санчеса и главу Валенсии Карлоса Масона к отставке. В результате премьера быстро эвакуировали, но король и королева остались.

«Люди очень злы. Педро Санчес должен был быть здесь в первый день с лопатой», — заявил El País один из местных жителей. Другой протестующий сказал королю Филиппу, что «тот бросил них», и спросил, почему жителей оставили в одиночку бороться с последствиями смертоносных наводнений. «Вы опоздали на четыре дня», — сказал он королю.

Недовольные спросили короля, почему служба гражданской обороны, которая находится под надзором регионального правительства, отправила сигнал тревоги через несколько часов после того, как государственное метеорологическое агентство предупредило об ухудшении погодных условий. «Они знали это, они знали это, и все же ничего не сделали. Это позор!», — кричал один из них.

После визита в Валенсию Королевский дворец Испании сообщил, что планы Филиппа посетить второй сильно пострадавший муниципалитет отложили. Наводнение в Пайпорте нанесло ущерб 29 тыс. человек. Мэр города Марибель Альбалат назвала происходящее в городе отчаянием.

«Мы очень злы и опустошены. У нас город в руинах. Нам нужно начать все заново, и я умоляю о помощи. <…> Сейчас часть центра на возвышенности разрушена, а внизу — ужасающая неизвестность», — сказал мэр муниципалитета Альдая Гильермо Лухан. Там находится один из самых посещаемых торговых центров региона с огромной подземной парковкой, которая заполнилась водой за считанные минуты.