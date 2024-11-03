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Девушка из Китая выяснила, что она из приемной семьи, после постоянных шуток об этом на работе

Сегодня в 16:56
Фото: CXH/Unsplash

Женщина с севера Китая узнала, что она не биологическая дочь своих родителей, из‑за шуток от коллег по работе. Ей говорили, что она «не похожа на местную», поэтому китаянка решила сделать ДНК-тест, сообщает South China Morning Post (SCMP).

24-летняя женщина по фамилии Донг из провинции Хэнань рассказала, что ее коллеги часто высказывались об ее необычной внешности. «Ты совсем не похож на нас. У тебя широкий нос, толстые губы, а глаза больше и глубже, чем у нас. Ты совсем не похожа на человека из Хэнани», — вспомнила девушка их слова.

Сначала Донг спросила своих родителей, но те уклонились от ответа и запутались с датой ее рождения. Движимая растущим любопытством и замешательством относительно своего происхождения, девушка решила пройти генетический тест.

Тест показал, что Донг, скорее всего, родом из провинции Гуанси, расположенной на самом юге Китая, и оказалась в Хэнани после удочерения. После огласки женщина по фамилии Ци из Гуанси связалась с Донг, заподозрив, что девушка может быть потерявшейся дочерью из‑за их сходства.

«Это удивительное совпадение, что этой молодой женщине тоже 24 года. Я смотрю на нее и чувствую, что она во всем похожа на мою дочь, но я никогда не видела свою дочь после ее рождения. Я испытала огромную боль после родов и плакала перед мужем каждый день, спрашивая себя, куда делась моя дочь», — рассказала Ци. Ее сын даже начал называть Донг своей сестрой, поверив своей матери.

SCMP отметил, что у Донг и Ци действительно есть поразительное внешнее сходство. Сейчас женщина и ее сын готовятся к поездке в Хэнань, чтобы встретиться с Донг.

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