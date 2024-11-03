В Финляндии закрылся единственный музей Ленина вне РФ

3 ноября закрылся музей Ленина в Финляндии — единственный постоянно действующий за пределами РФ. Объявление о закрытии культурного учреждения появилось на сайте музея.
Зал музея в Тампере известен как «место зарождения Советского Союза», где Владимир Ленин и Иосиф Сталин впервые встретились в 1905 году. Здание, в котором он расположен, — это Дом рабочих. Экспозиция открылась там 20 января 1946 года в годовщину смерти лидера большевиков благодаря обществу «Финляндия — СССР».
О закрытии и демонтаже музея стало известно в конце апреля 2024 года. Директор музея Калле Каллио тогда пояснил, что старое название «больше не отвечает содержанию нашей экспозиции, вводит посетителей в заблуждение и вызывает недопонимание».
На месте музея Ленина в феврале 2025 года откроется новый музей Nootti. Экспозиция будет посвящена отношениям двух стран и их истории со времен революции в России и обретения Финляндией независимости в 1917 году.
В 2023 году Городской совет Хельсинки объявил о решении переименовать парк имени Ленина. В позапрошлом году власти Финляндии перенесли в городах Турку и Котка статуи Ленина с улиц в музеи.