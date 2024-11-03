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В Псковской области из аквариумных рыбок «производили» филе гребешка и мясо краба

Сегодня в 16:28
Фото: Abhinav Sharma/Unsplash

В Псковской области раскрыли фиктивное производство морепродуктов из аквариумных рыбок. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Распространением потенциально некачественной и опасной продукции занималась компания ООО «Удмуртакваресурс». Ее производственная площадка была зарегистрирована в городе Невель Псковской области.

Из 48,5 тыс. аквариумных рыбок фирма «изготовила» 73 тонны различной рыбной продукции, включая филе гребешка, мясо камчатского краба, икру кеты, печень трески, мороженую воблу и судака. На эти продукты были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

При этом инспекторы Россельхознадзора выяснили, что по заявленному адресу «Удмуртакваресурс» ничего не производит. Регистрацию фантомной площадки аннулировали.

Ведомство предупредило правоохранительные органы Псковской области «о факте выпуска в обращение потенциально некачественной и опасной продукции».

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