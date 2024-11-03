Древнеримская плотина спасла муниципалитет Испании от затопления

Плотина в испанском муниципалитете Альмонасид-де-ла-Куба, сооруженная во второй половине I века нашей эры, спасла регион от затопления. Это самая высокая плотина из всех сохранившихся в мире древнеримских плотин, широко известная под названием Куба, сообщает El Espanol.

На ролике видно, как вода накапливается до предела плотины, а затем стекает по ее ступеням. Таким образом сооружение спасло Альмонасид-де-ла-Кубу от затопления и человеческих жертв — там не было зафиксировано никаких повреждений или травм, в отличие от других муниципалитетов.

Как пишет El Espanol, пользователей соцсетей удивила долговечность дамбы, которой насчитывается примерно 2000 лет. С момента постройки ее несколько раз перестраивали, а начиная с III века она была заброшена. С приходом мусульман ее начали использовать в качестве плотины для отвода потоков на ирригационные поля и продолжают до сих пор.

В Испании произошло крупнейшее за полвека наводнение, унесшее жизни 213 человек и нанесшее повреждения на миллионы евро. В некоторых регионах выпало около 500 литров на один квадратный метр — столько может выпасть в течение одного дождливого года. В стране объявлен траур.