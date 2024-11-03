Baza: Канье Уэст может выступить в Петербурге в ноябре

Канье Уэст может дать концерт на петербургской «Газпром Арене», утверждает Baza, не уточняя источник информации.

По данным телеграм-канала, рэпер собирается приехать в Россию в середине ноября, а продажи билетов на выступление могут начаться на следующей неделе.

По словам источников «Базы», организаторы говорят, что уже договорились с площадкой, нашли деньги и даже перевели представителям Уэста аванс. Речь может идти о 2 млн долларов из 5 млн, которые артист требует за концерт.

Телеграм-канал не раскрывает название фирмы, организующей ивент, но говорит, что ранее ее обвиняли в махинациях, хотя летом этого года она смогла привезти известных американских рэперов в Воронеж.

Baza пишет, что организаторы планируют также провести встречу Канье с поклонниками, аналогичную тем, что были у артиста на концертах в Азии. Выбор пал на Петербург, а не Москву, поскольку в ноябре в «Лужниках» уже холодновато, а у «Газпром Арены» есть крыша, утверждает телеграм-канал.