В Перми пропал первый трудоустроенный кот в России. За его поимку обещано вознаграждение

В Перми пропал кот Барсик, который в 2016 году стал известен как первый в России трудоустроенный кот. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на владельца кота Василия Кучумова.

Барсик сбежал из таунхауса семьи 1 ноября и уже третьи сутки не возвращается. По словам Кучумова, кот и раньше уходил из дома, но так надолго еще никогда не пропадал. Поскольку Барсик некастрированный, одна из возможных причин его бегства ― поиски невесты.

«Он всегда порывался убежать на улицу. Мы живем в таунхаусе, есть свой внутренний дворик, всеми силами огороженный, но он там умудрялся через сетки сбегать. В этот раз он сбежал из входной двери, пока я провожал гостей, так он тоже делал периодически», — отметил мужчина.

Владелец питомца обещает за его поимку вознаграждение в 100 тыс. рублей, за каждую достоверную фотографию кота с геолокацией ― по 5000. Кот сбежал из дома в пермском микрорайоне Висим.

Кучумов отмечает, что Барсик очень дорог ему, поскольку кот принадлежал его маме, которая в июне умерла. По словам владельца, Барсик ― это последняя связующая нить с ней.