С 5 ноября до 85% территории РФ покроется снегом

С 5 ноября не менее 85% территории РФ покроется снегом, а затем его вновь станет меньше. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, снегом покроется «вся северная половина», включая весь Северо-Западный федеральный округ, «практически» весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ и «большая часть» Приволжского федерального округа. Снежный покров будет временным, что нормально для периода предзимья, отметил он.
В начале ноября снег выпал в Удмуртии, Татарстане, Башкортостане, Пермском крае, Воронежской области, Забайкалье и не только. 3 ноября снег пошел и в Москве, куда 1 ноября пришел североатлантический циклон «Мартина» и где выпала месячная норма осадков.
Ранее главная специалистка агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что полноценный первый снег выпадет в Москве не раньше последней декады октября, а постоянный снежный покров, вероятнее всего, сформируется лишь к концу ноября.