На организатора концерта Big Baby Tape, продавшего лишние билеты, составили «митинговый» протокол

Вишнякова обвиняют в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Для граждан такое нарушение грозит штрафами до 20 тыс. рублей или арестом до 15 суток, для юрлиц ― штрафами до 500 тыс. рублей.

Правоохранители обратили внимание на концерт артиста из‑за завышенного числа проданных билетов. Тогда, по подсчетам МВД, на выступление не смогли попасть не менее 500 человек. Эти люди скопились на улице и создавали помехи для пешеходов, сказано в протоколе.