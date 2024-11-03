На организатора концерта Big Baby Tape, продавшего лишние билеты, составили «митинговый» протокол

На организатора петербургского концерта Big Baby Tape Данила Вишнякова составили административный протокол по «митинговой» статье. Из‑за лишних билетов люди скопились на улице, сообщает «Закс.Ру».
Вишнякова обвиняют в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Для граждан такое нарушение грозит штрафами до 20 тыс. рублей или арестом до 15 суток, для юрлиц ― штрафами до 500 тыс. рублей.
Материалы дела поступили в Петроградский районный суд Петербурга.
Правоохранители обратили внимание на концерт артиста из‑за завышенного числа проданных билетов. Тогда, по подсчетам МВД, на выступление не смогли попасть не менее 500 человек. Эти люди скопились на улице и создавали помехи для пешеходов, сказано в протоколе.
Концерт рэпера, о котором идет речь, прошел в клубе А2 4 октября. Представители площадки отмечали, что организатор продал на ивент более 4500 билетов, превысив вместимость площадки на 1100 человек. Когда помещение набилось под завязку, охрана остановила поток людей. К этому моменту очередь на входе растянулась более чем на 200 метров.
Big Baby Tape назвал инцидент «полным провалом», пообещав больше не сотрудничать с организаторами этого концерта.