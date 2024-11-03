Жителей Нью-Йорка призвали экономить воду

Мэрия Нью-Йорка призвала жителей по возможности экономить воду из‑за риска засухи. В мегаполисе наблюдается второй по продолжительности период без осадков с 1869 года.
«Начав экономить воду сейчас, мы делаем все возможное, чтобы быть уверенными, что сможем поливать парки и наполнять бассейны летом, а также предотвратить более серьезную ситуацию с засухой», — заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.
Призыв распространяется также на городские службы, но не предусматривает каких‑либо ограничительных мер. Жителям города советуют принимать душ быстрее обычного, выключать воду во время мытья посуды, починить протекающие краны и сообщать о протечках пожарных гидрантов.
В сентябре 2023 года ситуация в Нью-Йорке была иной. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков, и его частично затопило.