Жителей Нью-Йорка призвали экономить воду

Мэрия Нью-Йорка призвала жителей по возможности экономить воду из‑за риска засухи. В мегаполисе наблюдается второй по продолжительности период без осадков с 1869 года.

«Начав экономить воду сейчас, мы делаем все возможное, чтобы быть уверенными, что сможем поливать парки и наполнять бассейны летом, а также предотвратить более серьезную ситуацию с засухой», — заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.