Иранская студентка вышла на улицу в нижнем белье, протестуя против обязательного ношения хиджаба

2 ноября иранская студентка появилась в нижнем белье на территории университетского городка в Тегеране. Ее задержали, дальнейшая судьба девушки неизвестна. Видео с ней разлетелись по соцсетям.

По сообщениям Amnesty Iran, так студентка протестовала против обязательного ношения хиджаба. Предположительно, незадолго до ее акции члены «Басидж» (милитаризованное ополчение в составе КСИР) отчитали ее за неподобающее ношение хиджаба, сорвав с нее платок и повредив одежду.

Студенческая группа Amir Kabir Newsletter сообщила в инстаграме*, что члены «Басиндж» домогались до нее и раздели, после чего девушка и вышла на улицу. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как иранка прогуливается в нижнем белье между прохожих.

Видео: Amnesty Iran/X

Через некоторое время ее задержали охранники Исламского университета Тегерана. Amir Kabir Newsletter увтерждает, что во время задержания девушку ударили головой, у нее пошла кровь. После этого ее отвезли в неизвестном направлении.

Представитель университета заявил, что девушка находилась в сильном стрессе, и у нее психическое расстройство. Местная газета Hamshahri со ссылкой на информированный источник написала, что студентку, вероятно, поместят в психиатрическую больницу.

Amnestry Iran потребовала незамедлительно освободить студентку и предоставить ей доступ к семье и адвокату. «Утверждения об избиениях и сексуализированном насилии в отношении нее во время ареста требуют независимого и беспристрастного расследования», — отметила Amnesty, добавив, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Директор по связям с общественностью университета Сайед Амир Махджуб сказал, что сотрудники службы безопасности отрицают физическое насилие в отношении задержанной.

Иранки, не согласные с жестким исламским дресс-кодом, протестуют, появляясь на улице без хиджабов. Это движение приобрело массовый характер после смерти в сентябре 2022 года девушки Махса Амини. Она погибла после задержания полицией нравов за неправильное ношение платка.