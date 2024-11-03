В Японии арестовали создателей сайта спойлеров к аниме и фильмам

Полиция японской префектуры Мияги арестовала троих мужчин за создание так называемого сайта спойлеров, где публиковались пересказы новинок кино и аниме. Об этом сообщает Sendai Television Incorporated.
Задержанных обвиняют в нарушении закона об авторском праве. По данным полиции, в прошлом году все трое сговорились создать сайт, на котором без разрешения правообладателей публиковали сцены и кадры из фильмов и аниме, а также описание их сюжета и диалоги.
Блогеров подозревают в нарушении авторских прав 12 компаний как минимум на три фильма и аниме ― «Годзилла: Минус один», «Волейбол! Битва на мусорной свалке» и «Повелитель-3».
Правоохранители считают, что задержанные управляли незаконным сайтом с целью получения доходов от рекламы. Это первый случай блокировки в Японии сайта спойлеров, на котором обобщается содержание фильмов.
В мае 2023 года 52-летнего японца арестовали за загрузку геймплейных роликов по визуальной новелле Steins;Gate: My Darling’s Embrace. В видео, в частности, показана концовка игры. Помимо самой новеллы, мужчина загружал отрывки из аниме-адаптации и фрагменты аниме «Семья шпиона» в формате краткого пересказа. Ютубер монетизировал эти видео, в отличие от других блогеров, которые тоже публикковали геймплейные ролики, но не получали с этого доход. Японца обвинили в нарушении авторских прав, он признал вину.