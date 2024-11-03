В Японии арестовали создателей сайта спойлеров к аниме и фильмам

Полиция японской префектуры Мияги арестовала троих мужчин за создание так называемого сайта спойлеров, где публиковались пересказы новинок кино и аниме. Об этом сообщает Sendai Television Incorporated.

Задержанных обвиняют в нарушении закона об авторском праве. По данным полиции, в прошлом году все трое сговорились создать сайт, на котором без разрешения правообладателей публиковали сцены и кадры из фильмов и аниме, а также описание их сюжета и диалоги.

Блогеров подозревают в нарушении авторских прав 12 компаний как минимум на три фильма и аниме ― «Годзилла: Минус один», «Волейбол! Битва на мусорной свалке» и «Повелитель-3».

Правоохранители считают, что задержанные управляли незаконным сайтом с целью получения доходов от рекламы. Это первый случай блокировки в Японии сайта спойлеров, на котором обобщается содержание фильмов.