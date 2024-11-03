В Telegram появятся новые функции мини-приложений, включая полноэкранный режим

В течение месяца в Telegram добавят 10 новых функций для мини-приложений, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Для мини-приложений появятся:
— полноэкранный режим их работы;
— возможность добавить иконку на рабочий стол;
— варианты платных подписок;
— использование мини-приложениями геолокации телефона;
— их доступ к ориентации устройства;
— настройка эмодзи-статуса;
— обмен медиа внутри мини-приложений;
— отправка подарков;
— расширенные лимиты сообщений;
— монетизация рекламы.
Эти функции позволят разработчикам создавать новые виды приложений и игр в Telegram, отметил Дуров. Расширенные лимиты сообщений и монетизация рекламы уже доступны, остальные функции появятся в течение двух-четырех недель.
Магазин мини-приложений появился в Telegram в конце июля. Вкладка «Приложения» с их списком доступна в разделе поиск. Тогда же в мессенджер встроили браузер, который позволяет сворачивать страницы и разворачивать их из нижней панели.