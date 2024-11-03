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Юная россиянка Настя Радзинская вновь попала в топ самых высокооплачиваемых блогеров

Сегодня в 09:12

10-летняя девочка из Краснодара Настя Радзинская, которая сейчас живет во Флориде, заняла седьмое место в списке ютуберов с наибольшими доходами за 2024 год, который составил портал Dexerto.

По оценке издания, за год юная блогерка заработала 28 млн долларов (около 2,8 млрд рублей). На ее канал Like Nastya, ориентированный на детскую аудиторию, подписаны 121 млн человек. Ролики на канале, рассказывающие о разных аспектах жизни ребенка и дающие советы другим детям, регулярно набирают десятки миллионов просмотров.

Первое место в рейтинге Dexerto занял блогер MrBeast с годовым доходом в 85 млн долларов. В тройку также попали кинопродюсер Дхарминдер «Дхар» Манн и боксер Джейк Пол, заработавшие по 45 млн.

Настя Радзинская неоднократно попадала в списки самых высокооплачиваемых блогеров. В 2020 году тогда еще шестилетнюю девочку Forbes поставил на седьмую строчку в своем списке, оценив ее доход в 18,5 млн долларов. В рейтинге Forbes следующего года она переместилась на шестое место, а ее годовой заработок достиг 28 млн.

Анастасия Радзинская родилась в Краснодаре, в 2018 году вместе с семьей переехала во Флориду. При рождении девочке диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП). Одним из методов терапии стала работа на камеру, чтобы лучше взаимодействовать с миром.

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