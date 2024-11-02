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Джаред Лето и Джон Малейни снимутся в фильме про похищение советского космического корабля

Сегодня в 20:43
Кадр из фильма «Морбиус». Фото: Columbia Pictures

Джаред Лето, Джон Малейни и Люпита Нионго сыграют главные роли в фильме Searchlight Pictures «Ограбление Луника», основанном на правдивой истории времен холодной войны, пишет Variety.

Сценаристом и режиссером выступит номинант на премию «Оскар» Кемп Пауэрс, работавший над мультфильмами «Душа» и «Человек-паук: Через вселенные».

Картина «Ограбление Луника», основанная на статье Джеффа Мейша в журнале MIT Technology Review, расскажет о заговоре американского правительства с целью похищения советского космического корабля во время экспедиции в Мехико в 1959 году.

«Мы очень рады собрать такую выдающуюся команду. С экстраординарными талантами Джареда, Люпиты и Джона, под руководством дальновидного Кемпа, „Ограбление Луника“ — это дикая поездка на американских горках, полная ухищрений и неожиданных героев», — сказал Мэттью Гринфилд, президент Searchlight Pictures.

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