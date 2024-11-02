Блогер зарегистрировался в реестре РКН и получил повестку. Это оказалось совпадением

Парфюмер и автор телеграм-канала «Духи наизнанку» Кирилл Хайкин рассказал, что подал заявку на регистрацию блога в реестр Роскомнадзора, и спустя 5 часов ему пришла электронная повестка в военкомат.
«Возможно, совпадение. <…> За меня не волнуйтесь, я окончил военную кафедру», — написал 24-летний москвич, опубликовав уведомление от военкомата.
1 ноября в России заработал реестр РКН для учета блогеров с аудиторией в более 10 тыс. человек. Владельцы страниц, не зарегистрировавшиеся в реестре, не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию. Владельцы соцсетей должны будут блокировать такие страницы в течение суток.
Сейчас в реестре можно зарегистрировать страницы в соцсетях Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Запрещенные в России Instagram* и Facebook* отсутствуют при выборе соцсети.
* Instagram и Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.