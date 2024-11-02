Милла Йовович снимется в «Сумерках мертвецов» Джорджа А.Ромеро

Милла Йовович («Обитель зла») и Бетти Гэбриел («Прочь») снимутся в «Сумерках мертвецов», следующей картине режиссера «Звонка» и «Машиниста» Брэда Андерсона, пишет Deadline.

Фильм станет седьмой и финальной частью легендарной франшизы Джорджа А.Ромеро «Живые мертвецы». Он написал сценарий ленты еще до своей смерти в 2017 году и считал «Сумерки мертвецов» завершением своей эпической саги, состоящей из шести фильмов, спин-оффов и ремейков.

Лента «Сумерки мертвецов», действие которой разворачивается на тропическом острове, расскажет о «темной природе человечества с точки зрения последних людей на земле, оказавшихся между группировками мертвецов», гласит описание.

Съемки должны начаться в марте следующего года. Йовович вернется к борьбе с нежитью после продолжительной главной роли в хитовой зомби-франшизе «Обитель зла».

Создавать и руководить гримэффектами будет уважаемый ветеран-гример Грег Никотеро и его группа KNB EFX. Никотеро начал свою карьеру с сиквела «Дня мертвецов» Ромеро 1985 года и часто сотрудничал с режиссером. Он также известен по работе над сериалом «Ходячие мертвецы».

«Я вижу этот фильм в том же ключе, что и успешные постапокалиптические триллеры, такие как „Я — легенда“, „Тихое место“, „Дорога“ и „Последние из нас“, — как жанровые истории, которые настолько же эмоциональны, насколько и напряженны. Когда я впервые прочитал „Сумерки мертвецов“, я прослезился в конце. Что странно для фильма такого типа. Но в нем есть та самая тяга, то сочетание ужаса и душевной боли, которое я люблю», — рассказал Андерсон.

«Мне очень приятно работать с партнерами из Roundtable, чтобы наконец-то донести до фанатов последнюю часть канона „Мертвецов“ Джорджа А.Ромеро. Это то, чего так долго ждали фанаты, а с Брэдом Андерсоном у руля это будет просто сенсация», — сказала Сюзанна Десрочер-Ромеро, вдова режиссера и основатель Фонда Джорджа А.Ромеро.