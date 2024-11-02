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В Нидерландах воры попытались украсть работы Энди Уорхола, но в итоге испортили их

Сегодня в 18:10
Фото: Ian West/PA Images via Getty Images

Грабители взорвали дверь художественной галереи на юге Нидерландов в попытке украсть четыре работы Энди Уорхола, но унесли только две, повредив все из них. Об этом рассказал The Guardian.

Владелец галереи Марк Пит Виссер рассказал, что воры пытались украсть работы американского художника из серии 1985 года «Reigning Queens», в которой представлены портреты тогдашних королев Великобритании, Нидерландов, Дании и Свазиленда (сейчас он называется Эсватини).

Виссер назвал ограбление, зафиксированное камерами наблюдения, любительским. По его словам, «взрыв был настолько сильным, что все здание было разрушено», пострадали даже соседние магазины. «Так что эту часть они сделали хорошо, даже слишком хорошо. А потом они побежали с произведениями искусства к машине, и оказалось, что они в нее не помещаются», — поделился он.

«В этот момент [две] работы вырываются из рам, и вы понимаете, что они повреждены до неузнаваемости, потому что вытащить их неповрежденными невозможно», — добавил он. Две другие работы были оставлены на улице в испорченном виде.

Воры унесли портреты покойной королевы Великобритании Елизаветы II и бывшей королевы Дании Маргрете II. По словам Виссера, гравюры бывшей королевы Нидерландов Беатрикс и Нтомби Тфвалы, известной как королева-мать Эсватини, были оставлены на улице, когда воры скрылись.

Работы планировали выставить на продажу на ярмарке искусств в Амстердаме в конце месяца.

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