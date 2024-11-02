Знаменитую в соцсетях белку Пинат усыпили спустя два дня после изъятия из дома в Нью-Йорке. Об этом сообщили департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и департамент здравоохранения округа Хемунг.

Они заявили, что Пинат и енот Фреда, изъятые в среду из дома, были подвергнуты эвтаназии для проверки на бешенство. По их словам, белка укусила человека, участвовавшего в конфискации.

Хозяева Пината и Фреда выпустили заявление в инстаграм*-аккаунте, сопроводив его трогательным видео о своих питомцах.

«Несмотря на наш страстный призыв к состраданию, агентство предпочло проигнорировать наши мольбы, оставив нас в глубоком шоке и горе. К нашему горю добавилось еще и то, что они сообщили о своем решении средствам массовой информации, даже не уведомив об этом любящий дом P’nuts Freedom Farm», — написали они.

«Это свидетельствует о тревожном отсутствии уважения и сочувствия. Их жизни были бесценны, и мы отказываемся молча принимать эту потерю. Мы настоятельно призываем всех вас встать на нашу сторону и потребовать от DEC ответственности», — добавили блогеры.

Белку, на аккаунт которой подписано 534 тыс. человек, забрали из дома в Пайн-Сити в среду. Пинат, также известный как PNUT, был любимым питомцем блогера Марка Лонго. В более чем 1400 постах, опубликованных в соцсети, можно увидеть, как Пинат ест вафли, прыгает через хулахуп и встречает Лонго с работы.

В DEC заявили, что к ним поступили «многочисленные сообщения от общественности о потенциально небезопасном содержании диких животных, которые могут быть переносчиками бешенства, и незаконном содержании диких животных». В итоге департамент начал расследование этих жалоб.

Лонго считает, что на него пожаловалась группа интернет-пользователей: «Ну, интернет, ты победил. Ты отнял у меня одно из самых удивительных животных, руководствуясь эгоизмом. Для группы людей, которые позвонили в DEC, есть отдельное место в аду».

За последние несколько дней Лонго сделал несколько заявлений в аккаунте Пината, информируя поклонников в надежде, что Орешек вернется домой. «Это был ужасный кошмар для меня», — сказал Лонго в своем последнем видео.

В ответ на изъятие Арахиса была создана петиция на сайте Change.org и кампания GoFundMe, чтобы «вернуть его» в семью. За два дня петицию подписали 28 025 человек, а страница на GoFundMe собрала 7875 долларов.