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В Госдуме разработали закон по регулированию рекламы в инстаграме* и твиттере

Сегодня в 16:37
Фото: Bruno Gomiero/Unsplash

В Госдуме прошел первое чтение законопроект, который будет регулировать размещение рекламы в запрещенных в РФ соцсетях. Об этом рассказал зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По словам депутата, блогерам в Instagram*, Facebook* и X (бывший Twitter) с более 10 тыс. подписчиков не нужно регистрироваться в реестре Роскомнадзора. Идентифицировать себя могут только пользователи тех соцсетей и порталов, которые официально разрешены в стране: Twitch, LiveJournal, «Дзен», Yappy, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok и «Пикабу».

2 ноября на «Госуслугах» началась регистрация блогеров. Согласно правилам, авторы каналов и страниц должны закрепить сообщение с номером своей заявки или указать ее в описании профиля. Некоторые из инфлюэнсеров уже начали делать это.

Паблики и каналы в соцсетях, набравшие больше 10 тыс. подписчиков, после верификации будут включаться РКН в перечень публичных страниц с аудиторией больше 10 тыс. пользователей. От их владельцев требуют передать контактные данные и ссылку на ресурс через сайт ведомства, портал «Госуслуг» или чат-бота в соцсетях.

От соцсетей требуют размещения «специального знака и уникальной ссылки», при переходе по которой можно проверить наличие паблика или канала в перечне. Блогеры, которые выполнят требования, смогут размещать рекламу и принимать донаты, а их посты можно будет репостить.

Минцифры и РКН заявили, что введение верификации для блогеров и каналов нужно для борьбы с фейковыми страницами, на которых могут наживаться мошенники.

5 сентября на портале проектов нормативных правовых актов появился проект этих правил, который позже РКН назвал опубликованным «по ошибке». Среди прочего от блогеров требовались IP-адреса компьютеров, через которые регистрировались в соцсети и с которых ведут страницу.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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