Эдди Мерфи сыграет в байопике о группе Parliament-Funkadelic

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Кадр из фильма «Поездка в Америку 2». Фото: Paramount Pictures

Эдди Мерфи сыграет лидера группы Parliament-Funkadelic Джорджа Клинтона в байопике от режиссера Билла Кондона, пишет Variety.

Над сценарием работает Вирджил Уильямс на основе первоначального варианта Макса Вернера. Инициатором проекта выступила Кэтрин Дэвис, пожизненная поклонница Джорджа Клинтона, которая и предложила Мерфи эту идею.

Кондон ранее режиссировал Мерфи в фильме 2006 года «Девушки мечты», который принес актеру номинацию на «Оскар» и премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана.

Продюсерами фильма выступят Мерфи через Eddie Murphy Productions, Джон Дэвис через Davis Entertainment, Дэвис и Грег Йолен. Шарисса Хьюитт-Уэбстер из Eddie Murphy Productions, а также Клинтон, Арчи Айви и Джефф Джампол являются исполнительными продюсерами.

Фильм, основанный на мемуарах Клинтона «Brothas Be, Yo Like George, Ain’t That Funkin' Kinda Hard On You?», — это история пионера фанка и его бурного пути к основанию музыкального коллектива Parliament-Funkadelic. Известные своими необычными научно-фантастическими мотивами, сюрреалистическими звуками и психоделическими шоу, Клинтон и его группа переосмыслили музыку и культуру.