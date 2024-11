Эдди Мерфи сыграет в байопике о группе Parliament-Funkadelic

Фильм, основанный на мемуарах Клинтона «Brothas Be, Yo Like George, Ain’t That Funkin' Kinda Hard On You?», — это история пионера фанка и его бурного пути к основанию музыкального коллектива Parliament-Funkadelic. Известные своими необычными научно-фантастическими мотивами, сюрреалистическими звуками и психоделическими шоу, Клинтон и его группа переосмыслили музыку и культуру.