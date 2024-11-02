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Канал Георгия Лобушкина заблокировали на YouTube

Сегодня в 14:54
Фото: @lobushkin

YouTube заблокировал канал бывшего пресс-секретаря «ВКонтакте» Георгия Лобушкина за нарушение правил. На него были подписаны почти 90 тыс. аккаунтов, сообщил он в своем телеграм-канале.

Лобушкин поиронизировал, что «Влобушкинъ» был «политическим проектом Кремля», поэтому теперь ему «будет сложнее вмешиваться в американские выборы». «Знаю, дорогие американцы будут скучать по отборной пророссийской пропаганде из интервью с такими спикерами, как Юрий Стоянов, Александр Пушной и Алексей Жидковский», — написал блогер.

По мнению Лобушкина, блокировка его канала была «вопросом времени», поскольку проживание в РФ и отсутствие претензий к государству означает, что «тебе не место на Ютубе». Однако блогер пообещал, что новые выпуски проекта продолжат выходить на платформе.

Канал «Влобушкинъ» восстановить на YouTube невозможно. Лобушкин перезагрузил видео во «ВКонтакте». Среди гостей блогера также были военкор Александр Сладков, певец Андрей Макаревич* и другие.

* Андрей Макаревич включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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