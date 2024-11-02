Снуп Догг снимает фильм наподобие «Планеты обезьян», но с собаками

Снуп Догг признался, что очень любит «Планету обезьян», но продолжение долго не появлялось на экранах, поэтому он решил «сделать что‑то в этом духе, и ничего ждать не придется». «Я не могу раскрыть сюжетную линию, но я собираюсь поделится идеей. <…> Просто представьте, что вместо обезьян будут собаки», — сказал артист.