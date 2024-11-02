Снуп Догг снимает фильм наподобие «Планеты обезьян», но с собаками

Снуп Догг работает над фильмом, вдохновленным франшизой «Планета обезьян». О планах на будущие кинопроекты рэпер поделился с Variety.
Снуп Догг признался, что очень любит «Планету обезьян», но продолжение долго не появлялось на экранах, поэтому он решил «сделать что‑то в этом духе, и ничего ждать не придется». «Я не могу раскрыть сюжетную линию, но я собираюсь поделится идеей. <…> Просто представьте, что вместо обезьян будут собаки», — сказал артист.
Ни режиссера, ни сценариста, ни дату релиза или другие подробности проекта Догг не назвал.
1 ноября Снуп Догг вместе с Ice Spice, Эминемом и наследниками Juice WRLD дал старт новому сезону Fortnite, неожиданно появившись на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В настоящее время Снуп готовит релиз «Missionary», запланированный на 13 декабря.
Снуп Доггу кажется, что большая часть современной музыки звучит одинаково. По его мнению, многие артисты используют одни и те же компьютеры и программное обеспечение — в этом причина.