Роберт Земекис: сиквел «Кто подставил кролика Роджера» невозможен, несмотря на готовый сценарий

Режиссер фильма «Кто подставил кролика Роджера» Роберт Земекис заявил, что сиквел культовой картины «никогда не увидит свет». При этом постановщик рассказал, что сценарий продолжения уже готов, пишет Deadline.

«У Disney есть хороший сценарий [для сиквела], но вот в чем дело: нынешний Disney никогда бы не снял „Кролика Роджера“ сегодня. Они не могут снять фильм с Джессикой», — поделился он в подкасте Happy Sad Confused.

«Я имею в виду, посмотрите, что они сделали с Джессикой в парке развлечений. Они замотали ее в плащ, знаете ли», — добавил Земекис.

В фильме «Кто подставил кролика Роджера» Боб Хоскинс играет роль частного детектива Эдди Валианта, которого нанимают, чтобы выяснить, не изменяет ли ему соблазнительная жена и звезда мультфильмов Джессика Рэббит (Кэтлин Тернер). Когда владелец Тунтауна и предполагаемый любовник Джессики Марвин Акме (Стабби Кэй) оказывается убит, Роджер становится главным подозреваемым.

Земекис объяснил, что снял оригинальный фильм 1988 года, сочетающий живых актеров и анимацию, в то время, когда Disney был «готов перестроиться».

«Мы были там, когда пришел новый режим, и они были полны энергии, и они хотели сделать это. Я продолжал говорить, и я искренне говорю это, я действительно верю в это: „Я делаю Кролика Роджера таким, каким, по моему мнению, его сделал бы Уолт Дисней“. Я говорю это потому, что Уолт Дисней никогда не снимал фильмы для детей. Он всегда снимал их для взрослых. И именно это я решил сделать с Кроликом Роджером», — поделился он.