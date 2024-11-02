В Петербурге женщина умерла после липосакции

Петербуженка скончалась в клинике пластической хирургии после липосакции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило ведомство в телеграм-канале.

44-летней женщине, имя которой не уточняется, провели операцию в клинике на улице Матроса Железняка 31 октября. По данным «Фонтанки», ей сделали липосакцию. В СК отметили, что перед процедурой пациентка сдала все необходимые анализы, которые не выявили у нее противопоказаний к операции.

На следующий день девушке стало плохо, и она потеряла сознание. «Фонтанка» пишет, у нее произошла остановка сердца.

Муж погибшей рассказал изданию, что его супруга думала о пластической операции последние несколько лет, чтобы «улучшить себя» после двух родов путем кесарева сечения. По словам мужчины, после операции женщина пришла в себя и успела с ним созвониться.