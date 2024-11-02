Режиссер «Годзиллы: Минус один» снимет следующий фильм франшизы

Японская компания Toho офицально одобрила следующий фильм о Годзилле от создателя прошлгоднего хита «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки, пишет Variety.

Постановщик, получивший «Оскара» за лучшие визуальные эффекты в 2023 году, вновь займется их созданием в предстоящем проекте.

«Годзилла: Минус один» стал 33-м фильмом компании Toho о Годзилле и 37-м, в котором фигурирует знаменитый монстр. Фильм не связан с голливудскими франшизами Warner Bros., где есть и Кинг-Конг.

Действие «Годзиллы: Минус один» происходит в Японии после Второй мировой войны. В центре сюжета — бывший пилот-камикадзе, который пережил почти смертельную встречу с Годзиллой и страдает от посттравматического стрессового расстройства. Когда спустя годы чудовище появляется вновь, группа солдат должна объединиться, чтобы победить монстра до того, как он уничтожит Японию. В фильме снялись Рюноскэ Камики, Минами Хамабэ, Юки Ямада, Мунэтака Аоки, Хидэтака Есиока, Сакура Андо и Кураносукэ Сасаки.