Том Холланд и Остин Батлер снимутся в «Американской скорости» по реальной истории

Том Холланд и Остин Батлер сыграют братьев-гонщиков в фильме «Американская скорость» («American Speed») от Amazon. Об этом сообщает Variety.

Сюжет фильма основан на реальной истории братьев Уиттингтон — трех гонщиков, двое из которых были участниками скандала 1980-х годов: ряд водителей спорткаров обвинили в финансировании своей гоночной деятельности за счет доходов от контрабанды наркотиков, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Сценарий «Американской скорости» пишет Дэн Виденхаупт («Альфа»), а кто будет режиссером, не упоминается.

В июле 2026 года должен выйти «Человек-паук-4» с Холландом. Британский актер также согласился на главную роль в следующем фильме Кристофера Нолана, в котором также снимется Мэтт Деймон.