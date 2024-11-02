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Том Холланд и Остин Батлер снимутся в «Американской скорости» по реальной истории

Сегодня в 12:47
Фото: Rich Roll/YouTube

Том Холланд и Остин Батлер сыграют братьев-гонщиков в фильме «Американская скорость» («American Speed») от Amazon. Об этом сообщает Variety.

Сюжет фильма основан на реальной истории братьев Уиттингтон — трех гонщиков, двое из которых были участниками скандала 1980-х годов: ряд водителей спорткаров обвинили в финансировании своей гоночной деятельности за счет доходов от контрабанды наркотиков, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Сценарий «Американской скорости» пишет Дэн Виденхаупт («Альфа»), а кто будет режиссером, не упоминается.

В июле 2026 года должен выйти «Человек-паук-4» с Холландом. Британский актер также согласился на главную роль в следующем фильме Кристофера Нолана, в котором также снимется Мэтт Деймон.

Тем временем Батлер недавно появился в «Дюне-2» и снялся в «Байкерах» вместе с Томом Харди. На данный момент он снимается в триллере Даррена Аронофски.

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