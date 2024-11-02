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Группа «Алиса» отменила тур «Гойда» на Урале и в Сибири из‑за плохих продаж

Сегодня в 11:49
Фото: @alisa__group

Группа «Алиса» отменила концерты тура «Гойда» в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске. Билеты в этих городах не распродались, сообщается в телеграм-канале коллектива.

«Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — заявили участники «Алисы». Концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске перенесли на апрель 2025 года.

Музыканты заявили, что могли бы ограничиться презентациями нового альбома в Москве и Петербурге, но тогда бы им пришлось «отбиваться от вопросов» о визитах в другие города. Они предполагают, что билеты на выступления со старыми хитами «Алисы» распродались бы лучше, но «по заказам не играем».

Фронтмен «Алисы» Константин Кинчев в интервью «Аргументам недели» рассказывал об альбоме «Гойда». Так, в него вошли песни «Царь горы», «Меч», «Отпетый и опасный», «Суд», «Неприкасаемых нет» и не только.

«Мне страшно наблюдать, как стравили один народ. По сути, это гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку, другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю и свой суверенный путь под Покровом Пресвятой Богородицы. Я всем сердцем с нашей армией, молюсь за Христово воинство! С нами Бог! А если с нами Бог, кто против нас? Да, и еще… я — русский!», — говорил Кинчев в 2022 году.

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