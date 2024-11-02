Группа «Алиса» отменила тур «Гойда» на Урале и в Сибири из‑за плохих продаж

Группа «Алиса» отменила концерты тура «Гойда» в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске. Билеты в этих городах не распродались, сообщается в телеграм-канале коллектива.

«Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — заявили участники «Алисы». Концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске перенесли на апрель 2025 года.

Музыканты заявили, что могли бы ограничиться презентациями нового альбома в Москве и Петербурге, но тогда бы им пришлось «отбиваться от вопросов» о визитах в другие города. Они предполагают, что билеты на выступления со старыми хитами «Алисы» распродались бы лучше, но «по заказам не играем».

Фронтмен «Алисы» Константин Кинчев в интервью «Аргументам недели» рассказывал об альбоме «Гойда». Так, в него вошли песни «Царь горы», «Меч», «Отпетый и опасный», «Суд», «Неприкасаемых нет» и не только.