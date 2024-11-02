«Яндекс Музыка» за полгода удалила почти 5000 треков по требованию властей

С апреля по сентябрь 2024 года «Яндекс Музыка» удалила 4941 единицу контента (0,0066% от общего каталога) по требованию властей. У этих материалов либо не было ни одного прослушивания, либо их было менее 100 за месяц, передает РБК со ссылкой на отчет компании о прозрачности.

Всего «Яндекс Музыка» получила 68 запросов от государственных органов с требованием убрать контент по 69 ссылкам с музыкальными треками, клипами, эпизодами подкастов и обложками альбомов. У 98% удаленного контента было суммарно менее 100 прослушиваний в течение месяца, а у 60% не было ни одного, утверждает пресс-служба стриминга. 135 песен удалили из‑за того, что эксперты обнаружили в них насилие, оскорбления или шок-контент.

40 090 треков из библиотеки «Яндекс Музыки» получили маркировку 18+, что позволяет модераторам ограничивать их продвижение в рекомендациях. В отчете поясняется, что такая музыка может «вызвать дискомфорт у большой массы пользователей», но ее фанатам ничего не мешает слушать ее из своего плейлиста или найти в поиске.

В случае удаления контента за несоответствие правилам об этом уведомляют правообладателя, который может внести изменения в контент и загрузить его заново либо подать апелляцию, уточняет РБК.