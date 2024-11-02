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Более 21 тыс. рабочих погибло за восемь лет строительства города будущего в Саудовской Аравии

Сегодня в 09:10
Фото: кадр из видео с канала Neom/YouTube

За восемь лет строительства города будущего в Саудовской Аравии погибли более 21 тыс. рабочих. Об опасных условиях на большой стройке узнали документалисты, сообщает Hindustan Times (HT) со ссылкой на строителей и семьи погибших.

Есть подозрения, что рабочие-мигранты могут подвергаться эксплуатации, а многих местных жителей насильно переселили. Газета пишет, что около 100 тыс. строителей пропали без вести. Среди погибших есть граждане Индии, Бангладеш и Непала — гибель более 650 непальских рабочих остается необъяснимой.

По словам одного из строителей, зачастую он работает по 16 часов в день, прокладывая туннель, и более 84 часов в неделю, хотя законы Саудовской Аравии разрешают работать только 60 часов. «Мы очень много работаем, и у нас мало времени на отдых», — добавил он. Журналисты выяснили, что многие строители месяцами не получали зарплаты, а некоторые ждали своих денег на протяжении 10 месяцев. Рабочие заявили, что чувствуют себя «рабами, попавшими в ловушку», и «нищими».

Рабочие сообщили, что им не хватает еды, они сильно устают, мало спят, испытывают сильнейший стресс и не могут покинуть Саудовскую Аравию, чтобы повидаться со своими семьями. HT пишет о непальском рабочем по имени Раджу Бишвакарма, который умолял спасти его. Ему разрешили уйти после выплаты штрафа в размере пятимесячной зарплаты, а затем нашли мертвым в комнате.

В своем ответе компания-застройщик Neom заявила, что изучает претензии и требует от своих подрядчиков соблюдать местное законодательство и стандарты международной организации труда.

Saudi Vision 2030, или, как его называют СМИ, «зеркальная линия», — это город будущего, который Саудовская Аравия строит в северо-западной провинции Табук, на границе с Иорданией и Египтом. Город будет состоять из двух протяженных зданий, полностью зеркальных с внешней стороны. Они расположатся параллельно друг другу. Заявленная высота небоскребов — 490 метров, длина — 120 километров. Инвестиции в проект превысили 1 трлн долларов, но появились большие финансовые трудности, связанные с ним. Так, к 2030 году вместо 120 километров его протяженность составит только 2,4.

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