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Аниматора Disney осудили за оплату изнасилований девочек на Филиппинах. Он смотрел их онлайн

Вчера в 22:51
Фото: Yagi Studio/Getty Images

Художника Болхема Бушибу, работавшего над мультфильмами Disney и Pixar, приговорили к 25 годам тюрьмы за педофилию, соучастие в изнасилованиях и торговлю людьми. Вердикт вынес суд присяжных в Париже, сообщает Le Figaro.

Аниматора обвиняли в заказе прямых трансляций более тысячи актов сексуализированного и физического насилия над детьми. Преступления происходили с 2012 по 2021 год, когда Бушиба жил на западе Франции и в США.

Издевательства же над девочками происходили на Филиппинах. Мужчина платил деньги их бедным матерям, родственникам или соседям, чтобы те насиловали или пытали девочек. Трансляции этого мужчина организовывал через даркнет и смотрел со своих девайсов. Жертвы были в возрасте от трех до 15 лет.

Согласно показаниям Бушибы, иногда он приказывал насильникам изменить положение детей, поскольку у него плохое зрение, и он не мог рассмотреть происходящее.

Аниматора арестовали в 2021 году, когда Европол заметил его подозрительные транзакции на счет гражданина Филиппин, который был пойман на организации схемы платежей за сексуализированную эксплуатацию детей.

По оценкам прокуроров, за девять лет Бушиба потратил более 50 тыс. долларов на просмотр тысячи актов сексуализированного насилия.

Болхему Бушибе 59 лет, у него два сына. Он участвовал в создании таких мультфильмов как «Рататуй», «Вверх» и «Суперсемейка». В 2014 году аниматора уже признавали виновным в сексуализированном насилии над восьмилетней девочкой, однако тогда его приговорили лишь к двум годам условно.

Как отмечает Le Figaro, на Филиппинах 1% детей становятся жертвами сексуализированного насилия в обмен на деньги. В стране примерно каждый третий человек живет за чертой бедности.

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