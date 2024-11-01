«Кинопоиск» объявил новую дату выхода «Преступления и наказания»

«Кинопоиск» сообщил, что сериал «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева начнет выходить в онлайн-кинотеатре 2 ноября в 22.00.

Премьеру сериала несколько раз переносили. Изначально первые эпизоды должны были появится 26 октября, но за несколько минут до назначенного времени премьеру сдвинули на сутки. Тогда в «Кинопоиске» объяснили это «техническими и операционными причинами» и пообещали сделать все возможное, «чтобы завтра сериал стартовал».

На следующий день дату премьеры вновь отложили ― до 29 октября, а еще через день ― на неопределенный срок. В качестве причины в онлайн-кинотеатре назвали «моменты, которые потребовали больше времени», чем предполагалось.

Кинокритик Василий Говердовский в комментарии «Афише Daily» назвал такое объяснение неубедительным: «У „Преступления и наказания“ была заметная рекламная компания, в нем снялись топовые звезды отечественного кино, в Москве и Петербурге успели пройти премьеры, журналистам разослали просмотровки — и тут выясняется, что сериал не готов?».

Более логичным объяснением Говердовскому кажутся слухи о том, что некие уважаемые люди, побывавшие на предпремьерном показе, были шокированы несколькими сценами в шоу. Такую версию первым высказал анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»* и привел описание одной из сцен: «Голый Иван Янковский танцует на столе. Непонятные брызги крови летят на стену. Теперь уже полуголый Янковский карабкается на холм, на вершине которого танцуют мохнатые чудики. Пару кадров спустя дети качаются на качелях — с ними сидит труп. Все это повторяется несколько раз».

Еще одна возможная причина переноса ― неоднозначная реакция критиков. Евгений Ткачев счел, что «театральная техника актеров на экране выглядит неуместно, если не сказать глупо, а горячечный абсурд ― уныло, если не сказать кринжово». По мнению «Кино-театра.ру», как кино «Преступление и наказание» сделано довольно скудными средствами, а «излишне театральная манера актерского существования затрудняет восприятие».