Tyler, the Creator против свифти: рэпер ответил на критику его старых «расистских» текстов и постов

Tyler, the Creator резко ответил на критику со стороны поклонников Тейлор Свифт (их также называют свифти), которые якобы увидели расизм в его текстах и постах из начала его карьеры. По мнению рэпера, его попытались отменить.

Негативная реакция на Тайлера Оконму (настоящее имя рэпера) появилась во время его мини-концерта «30 Minutes of Chromakopia» в Бостоне на Хэллоуин, а затем усилилась, когда рэпер возглавил топ в мировом чарте Spotify с релизом трека «Chromakopia» и сместил с первого места Тейлор Свифт.

«Я разозлил свифти с их расистскими задницами. Достают мои старые тексты, сучки, идите послушайте „Tron Cat“, мне плевать. <…> Вы добьетесь того, что вернусь старый я», — сказал Оконма.

«Tron Cat» — песня из альбома «Goblin» 2011 года, в которой есть строчка «Я трахаю сук без разрешения». В треках с той же пластинки Tyler, the Creator напрямую упоминает Свифт, которой «резко просовывает член в ее щель». В «Nightmare» он читает рэп: «Мой отец позвонил мне, чтобы сказать, что любит меня./У меня появится больше шансов заставить Тейлор Свифт трахнуть меня».