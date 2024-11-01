В Перу полицейские в костюмах Дэдпула и Росомахи поймали наркоторговцев

Сотрудники Национальной полиции Перу переоделись в супергероев в ходе операции по поимке наркоторговцев. Об этом сообщает RPP со ссылкой на полковника полиции Карлоса Лопеса.

«Воспользовавшись Хеллоуином, они оделись как Росомаха и Дэдпул. Это помогло им узнать о преступной деятельности банды „Лос-Брюгге-де-ла-Аламеда“, которая занимается торговлей всеми видами наркотиков, такими как основная кокаиновая паста, гидрохлорид кокаина», — рассказал Лопес.

Не снимая костюмов, агенты под прикрытием задержали четырех преступников в загородном доме в районе Римак города Трухильо. У задержанных нашли более тысячи упаковок с наркотиками, а также около 4 тыс. солей (примерно 663 тыс. долларов) наличными. Предположительно, эти средства злоумышленники получили от продажи веществ.

Уточняется, что двое из задержанных вышли из тюрьмы всего два месяца назад.