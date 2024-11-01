Российский остров растаял из‑за глобального потепления

В архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане исчез остров Месяцева. Глобальное потепление наиболее заметно в Арктике, сообщает Русское географическое общество.

Наблюдения за ледяным образованием шли на протяжении нескольких лет. Предполагалось, что остров Месяцева был мысом более крупного острова Ева-Лив, а в 90-е годы отделился.

В августе 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 га, в августе 2024-го — 3 га, а через месяц его не стало видно на снимках. Высота его ледникового купола сокращалась с 22 метров в 1985 году до 17 метров в 2017.

Ученые предполагают, что потепление климата в Арктике приводит к таянию ледников и повышению уровня моря, вызывает эрозию береговой линии и последующее исчезновение форм рельефа. Теперь географам предстоит откорректировать навигационные карты для моряков в районе архипелага Франца-Иосифа.