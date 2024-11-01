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В Германии зоозащитники призвали запретить лысых кошек-бульдогов

Сегодня в 20:04
Фото: @bullbinos

Немецкие зоозащитники вслед за британскими призывают запретить разведение новой породы кошек Bully Cat (булли-коты, коты-хулиганы, коты-бульдоги). Об этом сообщает Bild.

Немецкий союз защиты животных считает, что кошек-бульдогов можно запретить по статье 11b Закона о защите животных. Она запрещает разведение, при котором получившиеся животные испытывают большие страдания.

Котов-бульдогов вывели несколько лет назад путем скрещивания сфинкса и манчкина. Особенную популярность такие кошки получили в Великобритании, а еще собрали армию поклонников в соцсетях.

По словам зоозащитников, из‑за коротких лап у булли могут быть проблемы с суставами, а из‑за глубоких морщин — кожные заболевания, вызывающие сильный дискомфорт. Отсутствие шерсти делает кошек уязвимыми к ультрафиолетовому излучению, вызывающему рак, и приводит к скоплению жира на коже, из‑за чего питомцев нужно постоянно мыть. Отсутствие же ресниц и усов мешает им полноценно исследовать окружающую среду.

«Намеренный отбор мутаций, вызывающих болезни, таких как отсутствие шерсти, ведущее к солнечным ожогам, карликовость, приводящая к болям в суставах, и складчатая кожа, вызывающая кожные инфекции, означает, что жизнь многих булли-котов будет омрачена страданиями», — отмечали в британском Королевском ветеринарном колледже.

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