Канье Уэст снял документалку о своей жизни за 1 млрд долларов

Канье Уэст снял собственный документальный фильм под названием «In Who’s Name?» («Во имя кого?») за 1 млрд долларов. Лента снималась на протяжении последних шести лет, сообщает Variety.

Как пишет издание, рэпер вставил в фильм неопубликованные кадры и «пообещал уникальную и кинематографическую перспективу публичной трансформации Йе» (Уэст сменил имя на Йе в 2021 году). 7 ноября должен выйти проморолик «In Who’s Name?».

Судя по описанию проекта, Уэст, известный своей «приверженностью правде», пригласил восемнадцатилетнего документалиста с айфоном Николаса Баллестероса в «шестилетнее путешествие, раскрывающее неприкрытые аспекты жизни знаменитости, которая противостоит провокационным мнениям, грандиозным видениям и смелым парадоксам, которые определили его как самого противоречивого художника в мире.

«Фильм прослеживает становление Йе как самого богатого чернокожего человека в истории Америки и дает ответ на вопрос, почему суперзвезда рисковал всем, что он построил, во имя свободы. Рассматривая культуру, которая породила звезду, «In Who’s Name?» исследует влияния корпоративной эксплуатации, расовых сложностей и психологических проблем, присущих американской мечте», — заявляют создатели.