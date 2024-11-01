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В США белку — звезду соцсетей изъяли у хозяина. Тысячи поклонников потребовали вернуть ее домой

Сегодня в 19:13
Фото: @squirrel_dad_12

Житель небольшого городка Пайн-Сити в штате Нью-Йорк умоляет местные власти вернуть ему любимого питомца ― белку Пинат (Peanut, переводится как «арахис»), которая стала звездой соцсетей. Об этом сообщает Associated Press.

По словам владельца белки Марка Лонго, в среду по меньшей мере шесть сотрудников Департамента охраны окружающей среды штата (DEC) пришли к нему домой. Они провели обыск без необходимого ордера, чтобы найти белку, говорит мужчина. «Со мной обращались, будто я был наркоторговцем, и они искали наркотики и оружие», ― возмущается он.

Сотрудники забрали Пинат и еще одного питомца Лонго ― енота Фреда, который лишь недавно появился в доме. Американец собирался реабилитировать енота и выпустить его в лес.

В DEC заявили, что к ним поступили «многочисленные сообщения от общественности о потенциально небезопасном содержании диких животных, которые могут быть переносчиками бешенства, и незаконном содержании диких животных». В итоге департамент начал расследование этих жалоб.

Лонго считает, что на него пожаловалась группа интернет-пользователей: «Ну, интернет, ты победил. Ты отнял у меня одно из самых удивительных животных, руководствуясь эгоизмом. Для группы людей, которые позвонили в DEC, есть отдельное место в аду».

Хозяин зверька опасается, что Пинат могли усыпить, он не знает, где сейчас находится белка. Представитель DEC не ответил на вопрос, применили ли к животному эвтаназию.

Пинат появилась в семье Лонго семь лет назад. Мужчина увидел, как мать крошечного бельчонка сбила машина, оставив Пинат сиротой. Лонго забрал белку домой, заботился о ней восемь месяцев, а потом решил выпустить на улицу. Однако спустя полтора дня обнаружил бельчонка сидящим в одиночестве на его крыльце без половины хвоста и с торчащей костью. Тогда Лонго решил, что Пинат не приспособлена к выживанию в дикой природе и будет домашней белкой.

Мужчина начал публиковать в соцсетях видео с питомцем, и вскоре к Пинат пришла интернет-слава. Историю белки не раз освещали телеканалы и газеты, включая USA Today.

Видео: @squirrel_dad_12

Марк Лонго переехал в сельскую местность штата Нью-Йорк в прошлом году, решив открыть приют для животных. Сейчас в его приюте P’Nuts Freedom Farm содержится около 300 питомцев, включая лошадей, коз и альпак. Лонго управляет приютом вместе с женой Даниэлой и другими членами семьи.

Мужчина признал, что законы штата действительно запрещают держать диких животных без лицензии. Сейчас он подает документы на получение необходимой лицензии для Пинат.

За белку и ее хозяина уже вступились более 26 тыс. интернет-пользователей. Они подписали петицию с требованием вернуть Пинат домой и записали видеообращения в поддержку животного.

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