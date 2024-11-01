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Экс-главреда «Афиши» Александра Горбачева признали иноагентом

Сегодня в 17:41
Фото: @alexander.gorbachev

Музыкальный критик Александр Горбачев, занимавший пост главреда «Афиши», пополнил список иноагентов Минюста.

По мнению ведомства, Горбачев распространял недостоверную информацию о политике российских властей и формировал негативный образ ВС РФ, выступал против военной операции на Украине и участвовал в создании материалов иноагентов.

Вместе с Горбачевым реестр Минюста пополнили литературный критик Александр Архангельский, журналисты Алексей Серегин и Анна Зуева.

Александр Горбачев начал писать о музыке в 2003 году, создав любительский сайт Muscience на хостинге «Яндекс.Народ». Его тексты там заметили, и вскоре начинающий музыкальный критик начал сотрудничать с профессиональными изданиями.

В 2005 году Горбачев стал музыкальным обозревателем в «Афише», с 2011 года был заместителем главного редактора, а с июля 2013-го по август 2014-го занимал пост главреда журнала.

Особое внимание Горбачев уделял начинающим российским исполнителям. В частности, он одним из первых описал феномен наивного школьного рэпа. Одним из героев текста «Афиши» 2011 года был молодой Моргенштерн* — ныне тоже иноагент.

После ухода из «Афиши» Горбачев преподавал в Школе культурной журналистики фонда «Про Арте». В 2016 году стал редактором отдела специальных корреспондентов «Медузы»*, позже — заместителем главного редактора. После скандала с обвинениями в харассменте главреда Ивана Колпакова в 2019 году Горбачев покинул «Медузу».

Александр Горбачев выступил автором идеи и редактором книги «Не надо стесняться» — энциклопедии постсоветской поп-музыки, выпущенной «Афишей» и Институтом музыкальных инициатив в 2021 году. Прошлогодний подкаст Горбачева о Егоре Летове «Он увидел солнце» привлек внимание критиков, СМИ и поклонников «Гражданской обороны», а недавно перерос в книгу. «Афиша Daily» собирала семь самых интересных историй из молодости Летова, которые прозвучали в подкасте.

Сейчас Горбачев продолжает писать о музыке для различных изданий и ведет тематический телеграм-канал «Новая музыка. Максимально коротко».

* Алишер Моргенштерн и «Медуза» внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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