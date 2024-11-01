Вышел трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда»

Disney представил первый трейлер нового сериала по «Звездным войнам» — «Опорная команда» с Джудом Лоу. Премьера шоу состоится 3 декабря.
Действие шоу будут происходить в том же временном промежутке, что и «Мандалорец», — после событий фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». В центре сюжета — четыре ребенка, которые пытаются вернуться на родную планету.
Disney официально объявила о работе над проектом в мае 2022 года. Тогда же стало известно об участие Джуда Лоу. Съемки стартовали в сентябре 2022 года в Лос-Анджелесе. Создателями сериала выступили Кристофер Форд и Джон Уоттс — режиссер последней трилогии о Человеке-пауке.