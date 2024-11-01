Вышел трейлер сериала «Звездные войны: Опорная команда»

Disney представил первый трейлер нового сериала по «Звездным войнам» — «Опорная команда» с Джудом Лоу. Премьера шоу состоится 3 декабря.

Действие шоу будут происходить в том же временном промежутке, что и «Мандалорец», — после событий фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». В центре сюжета — четыре ребенка, которые пытаются вернуться на родную планету.