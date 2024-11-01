В Турции могут принять закон об иноагентах

Власти Турции намерены ввести новый закон для борьбы с иностранным влиянием, пишет Bloomberg.

Парламент страны обсудит законопроект в ближайшие дни. Его авторы утверждают, что он направлен на пресечение деятельности тех, кто работает против «безопасности государства, его внутренних или внешних политических интересов» по приказу иностранного государства или организации. Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, наказание может достигать 7 лет лишения свободы.

Юристы и журналисты выразили обеспокоенность двусмысленностью и широтой формулировок закона. По их словам, политические интересы Турции могут меняться, и власти могут использовать эту неясность для пресечения любой критики в адрес правительства.

Инан Акгюн Алп, законодатель от главной оппозиционной Республиканской народной партии, заявил, что законопроект подготовит почву для «гораздо более репрессивной среды». «Это очень серьезный авторитарный закон. Определение преступления через расплывчатые формулировки открывает путь к наказанию всех оппонентов», — сказал он.