В Златоусте дома затопило тухлым борщом

Протухший борщ затопил подвалы и дворы нескольких многоэтажек в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщают телеграм-каналы «Челябинск с огоньком» и Ural Mash со ссылкой на сообщения местных жителей.

Красную жижу с плавающей свеклой златоустовцы заметили у своих домов 27 октября. В «Водоканале» пояснили, что у жилых построек общая канализация с компанией по производству супов. Из‑за того что в канализации забились коллекторы, протухший бульон хлынул во дворы и подвалы.

Вонючую жижу приезжал откачивать «Водоканал», но она вновь подступала. Отчаявшиеся жители даже самостоятельно вызывали ассенизаторов, но через 20 минут после их отъезда супец возвращался.

Как отмечает Ura.ru, проблемы с канализацией у этих домов продолжаются уже три месяца. Жители постоянно держат открытыми окна и двери в подъезды, чтобы хоть как‑то проветривать помещения от зловонного запаха. От сквозняков дети жильцов постоянно болеют.