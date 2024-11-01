В Воронеже суд запретил мужчине два года посещать «наливайки»

Борисоглебский городской суд Воронежской области на два года запретил 31-летнему мужчине посещать заведения, где продают алкоголь на розлив. Об этом пресс-служба суда сообщила в своем телеграм-канале.
Мужчину обвинили в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. По части первой статьи 318 УК суд приговорил воронежца к двум годам условного срока с запретом ходить в «наливайки».
В марте этого года женщина позвонила в полицию и сообщила, что к ней пришел пьяный знакомый и может нанести ей вред. Когда сотрудники прибыли в квартиру на улице Дорожной, то увидели мужчину, который отказывался покидать жилье и матерился.
Полицейские попросили его проследовать в отдел МВД для дачи объяснений, однако мужчина отказался, а затем схватил одного из них за погон форменной куртки и сорвал его. Пока на нетрезвого соседа надевали наручники, он ударил того же сотрудника локтем в лицо.