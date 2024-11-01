Новым тренером «Манчестер Юнайтед» стал Рубен Аморим

Рубен Аморим назначен новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом футбольный клуб сообщил в своем инстаграме*.

«Свершилось. Добро пожаловать в „Манчестер Юнайтед“, Рубен Аморим», — сказано в заявлении команды.

39‑летний португалец присоединится к команде в понедельник, 11 ноября. Его контракт рассчитан до июня 2027 года с опцией еще на один сезон. Он сменил на посту тренера Эрика тен Хага, который ушел в отставку в начале недели.

Ранее Аморим выступал в сборной Португалии, а с 2020 года работал главным тренером лиссабонского «Спортинга», приведя клуб к первой за 19 лет победе в чемпионате Португалии в сезоне 2020/2021.