Вышел трейлер фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»

Студия IN.2 Film представила трейлер фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» — режиссерского дебюта Джонни Деппа. Лента появится в кинотеатрах в следующем году.

В основу ленты легла пьеса Денниса МакИнтайра. В центре сюжета — итальянский богемный художник Амедео Модильяни, который пытается бежать из Парижа во время Первой мировой войны. Он скрывается от полиции, пытается завершить карьеру и уехать из города, но все идет не по плану.

В актерский состав картины вошли Риккардо Скамарчо («Три метра над небом»), Стивен Грэм («Большой куш»), Антония Деспла («Рождение звезды») и Аль Пачино.