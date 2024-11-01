В Дублине тысячи людей вышли на улицы в предвкушении парада в честь Хэллоуина в центре города, который оказался фейковым. Об этом сообщает Independent.

«Пожалуйста, имейте в виду, что, вопреки распространяемой в интернете информации, в центре Дублина этим вечером или сегодня ночью не планируется проведение парада в честь Хэллоуина», — сообщила национальная полиция жителям Дублина, попросив собравшихся разойтись. Однако было поздно.

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Объявление о хэллоуинском параде появилось на сайте My Spirit Halloween, который запустил неизвестный. На нем было много контента, созданного искусственным интеллектом и посвященного «новостям» Хэллоуина со всего мира.

Сайт был создан с целью занять высокие позиции в поиске Google с помощью методов поисковой оптимизации. Люди, которые создали My Spirit Halloween, заметили, что его будет легко ранжировать по поисковым запросам как «парад на Хэллоуин-2024», и создали для этого несколько страниц.