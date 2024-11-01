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В Дублине тысячи людей пришли на фейковый парад в честь Хэллоуина

Сегодня в 15:19
Фото: @peterfarrelly

В Дублине тысячи людей вышли на улицы в предвкушении парада в честь Хэллоуина в центре города, который оказался фейковым. Об этом сообщает Independent.

«Пожалуйста, имейте в виду, что, вопреки распространяемой в интернете информации, в центре Дублина этим вечером или сегодня ночью не планируется проведение парада в честь Хэллоуина», — сообщила национальная полиция жителям Дублина, попросив собравшихся разойтись. Однако было поздно.

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Объявление о хэллоуинском параде появилось на сайте My Spirit Halloween, который запустил неизвестный. На нем было много контента, созданного искусственным интеллектом и посвященного «новостям» Хэллоуина со всего мира.

Сайт был создан с целью занять высокие позиции в поиске Google с помощью методов поисковой оптимизации. Люди, которые создали My Spirit Halloween, заметили, что его будет легко ранжировать по поисковым запросам как «парад на Хэллоуин-2024», и создали для этого несколько страниц.

Ситуация усугубилась, когда на сайт обратили внимание местные жители и стали распространять информацию о параде в соцсетях. В итоге на фейковое мероприятие пришли тысячи людей. Один из местных жителей снял из своего окна, как толпы собираются на улице, оставляя место вдоль дороги для фальшивого хэллоуинского парада. «Это было забавно. Мы до сих пор смеемся», — сказал мужчина.

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